Kevin Spacey tornerà sul set dopo 4 anni di ostracismo per accuse molestie nel film di Franco Nero

Spacey è stato invitato a recitare nel film diretto da Franco Nero "L'uomo che disegnò Dio", che sarà girato in Italia e sarà co-interpretato dalla moglie del regista Vanessa Redgrave. Lo stesso Spacey, vincitore di due Oscar (I soliti sospetti - 1995 e American Beauty - 1999) non ha rilasciato commenti sul suo nuovo ruolo.Nel 2017 Kevin Spacey è stato licenziato dalla serie "Gli intrighi del potere" (House of Cards) che ha prodotto e dove ha recitato per le accuse di violenza sessuale, una per fatti del 2013 e un'altra del 1986. Una volta denunciate le prime accuse di aggressione sessuale, Spacey è stato travolto da una spirale di denunce per reati simili.

hollywood, cinema