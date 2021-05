https://it.sputniknews.com/20210523/incubo-ferrai-a-montecarlo-macchina-non-si-accende-leclerc-ritirato-prima-della-partenza-11329269.html

Incubo Ferrai a Montecarlo: macchina non si accende, Leclerc ritirato prima della partenza

Incubo Ferrai a Montecarlo: macchina non si accende, Leclerc ritirato prima della partenza

Ieri il pilota del Cavallino aveva conquistato la pole position e verso la fine della Q3 era andato a muro, danneggiando l'auto, comunque riparata dai... 23.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-23T15:13+0200

2021-05-23T15:13+0200

2021-05-23T15:18+0200

gran premio f1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/813/86/8138619_0:694:2048:1846_1920x0_80_0_0_9072c609dfb42e3b7757152852cc7b99.jpg

Colpo di scena a Montecarlo: il pilota di casa e della Ferrari Charles Leclerc non ha preso il via al Gran Premio dopo che la macchina si è spenta ai box.I meccanici non sono riusciti a riaccenderla per posizionarla in griglia nè a rimetterla funzione in tempo per farla partire almeno dal box.Ieri il pilota del Cavallino aveva conquistato una pole position isperata alla vigilia, ma verso la fine della Q3 era andato a muro, danneggiando l'auto, comunque riparata dai meccanici. La scuderia aveva precedentemente garantito che Leclerc sarebbe partito dalla pole.Con l'uscita di scena di Leclerc, le speranze della Ferrari sono riposte in Sainz, giunto 4° alle qualifiche di ieri.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gran premio f1