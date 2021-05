https://it.sputniknews.com/20210523/in-ricordo-di-falcone-le-nuove-strategie-per-battere-le-mafie-11322457.html

In ricordo di Falcone, le nuove strategie per battere le mafie

In ricordo di Falcone, le nuove strategie per battere le mafie

Battere le mafie migliorando le leggi attuali, e ricordando il grande lavoro innovativo compiuto da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino, senza dimenticare... 23.05.2021, Sputnik Italia

Oggi si ricorda in Italia l’attentato a Giovanni Falcone, alla moglie e agli uomini della scorsa che lo accompagnavano. Il 23 maggio del 1992 la mafia siciliana intendeva così spazzare via chi stava minacciando la sua esistenza.Oggi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, dice, citato da Askanews, che per combattere le mafie bisogna innovare e bisogna farlo a partire dalla riforma del processo penale che deve essere più rapido con dibattimenti centralizzati a livello distrettuale. Inoltre i beni confiscati alle mafie e le imprese sottratte, vanno gestite meglio con una legge che esiste, ma che è da migliorare.E inoltre vanno protetti non solo i testimoni di giustizia che intendono confessare, ma anche i cittadini che sono a conoscenza di fatti e reati di mafia vanno meglio protetti. Ad esempio il procuratore nazionale antimafia pensa a chi denuncia il pizzo, poi esposto agli attentati e al pericolo della sua vita o dei suoi familiari.Anche così si risana l’economia italiana e si restituisce vita e giustizia alle popolazioni oppresse e zittite dai prepotenti.E tutto ciò nasce “dall’idea di Falcone, di uffici giudiziari in grado di combattere la mafia in tutte le sue manifestazioni, che ha dato luogo a una legislazione molto avanzata che è un modello nel mondo”.

