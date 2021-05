https://it.sputniknews.com/20210523/in-congo-13-vittime-per-leruzione-del-vulcano-nyiragongo-11337525.html

In Congo 13 vittime per l'eruzione del vulcano Nyiragongo

In Congo 13 vittime per l'eruzione del vulcano Nyiragongo

Tredici persone sono rimaste uccise a seguito dell'eruzione del vulcano Nyiragongo nella Repubblica Democratica del Congo, ha comunicato oggi il portavoce del... 23.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-23T20:38+0200

2021-05-23T20:38+0200

2021-05-23T20:38+0200

vulcano

repubblica democratica del congo

eruzione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11324974_3:0:1916:1076_1920x0_80_0_0_8ce60834b8e38431b3696cbcd0476a2e.jpg

Più di dieci terremoti sono stati registrati nell'area in seguito all'eruzione vulcanica, ha notato il rappresentante del governo del Paese. Muyaya ha esortato gli abitanti della zona ad essere vigili, seguendo rigorosamente le istruzioni del governo provinciale in attesa della decisione del governatore sul ritorno alle proprie abitazioni. In precedenza il vescovo della città di Goma Eli Claude Mbamba Musango aveva dichiarato a Sputnik che più di 100 persone avrebbero potuto perdere la vita per gli effetti dell'eruzione vulcanica. Secondo il religioso, uno delle chiese in cui diceva messa è rimasta distrutta a causa di un forte incendio. Secondo il governatore della provincia del Nord Kivu Konst Ndima, cinque persone sono morte in un incidente durante l'evacuazione dalla città. Sabato i media locali avevano segnalato con riferimento alle testimonianze della gente del posto che il vulcano Nyiragongo, situato vicino alla città di Goma nella provincia del Nord Kivu, aveva iniziato ad eruttare. Secondo le autorità, l'eruzione è iniziata alle 19 dell'orario locale (in Italia le 20). Come riportato dall'agenzia France-Presse, nella città di Goma, situata a 20 chilometri dal vulcano, l'alimentazione elettrica è stata interrotta, alcuni residenti locali hanno iniziato a lasciare le loro case e dirigersi verso il confine con il Ruanda. Alcuni abitanti del posto hanno parlato di odore di zolfo nell'aria. Le squadre della Protezione Civile della provincia del Nord Kivu hanno annunciato l'inizio dell'evacuazione della popolazione dalle zone limitrofe al vulcano. Secondo il giornale locale Actualite, sabato circa 5mila persone hanno lasciato Goma. Come notato dal giornale, oggi la gente ha cominciato a fare ritorno alle proprie case gradualmente. Il vulcano Nyiragongo si trova a 20 chilometri a nord del lago Kivu, la sua altezza è di 3.470 metri sul livello del mare. L'ultima volta che si è verificata una grande eruzione fu nel gennaio 2002. Nell'occasione, secondo i media locali, persero la vita circa 250 persone, la città di Goma è stata distrutta del 20% e in circa 120mila rimasero senza casa.

repubblica democratica del congo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vulcano, repubblica democratica del congo, eruzione