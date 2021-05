https://it.sputniknews.com/20210523/imprenditore-di-milano-violentatore-seriale-tre-giovani-donne-pronte-a-sporgere-denuncia-11328847.html

Imprenditore di Milano violentatore seriale: tre giovani donne pronte a sporgere denuncia

Ci sarebbero altre giovani donne pronte a denunciare l'imprenditore del settore farmaceutico, che viene sempre più indicato come un violentatore sessuale... 23.05.2021, Sputnik Italia

violenza sessuale

violenza

L’imprenditore milanese del settore farmaceutico denunciato per violenza sessuale e arrestato dai carabinieri venerdì, è sempre più nei guai. Altre tre giovani donne sono pronte a denunciarlo. Anch’esse accusano Antonio Fazio di averle usato violenza sessuale. Lo racconta Rainews.La prima ragazza ad averlo denunciato ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri, e questi hanno ricostruito uno scenario agghiacciante. L’uomo ha anche fotografato la sua vittima conservando le foto della violenza perpetrata. Foto che lo inchioderebbero insieme ad altre prove che i carabinieri hanno recuperato durante la perquisizione del suo appartamento.Fondatore e amministratore della Global Farma srl, l’imprenditore è accusato di molteplici reati. Oltre che di violenza sessuale aggravata, è accusato di sequestro di persona e di lesioni personali aggravate.La ricostruzione dei fattiLa ragazza si era recata il 28 marzo scorso presso la sede dell’impresa del settore farmaceutico per sostenere un colloquio di lavoro a cui avrebbero dovuto partecipare anche altri imprenditori del comparto farmaceutico. L’obiettivo del colloquio uno stage formativo, la giovane donna infatti frequenta l’Università.Le indagini hanno appurato che la giovane donna è stata “narcotizzata” con il Bromazepam, una sostanza che ad alte dosi crea uno stato di incoscienza.Le indagini hanno inchiodato l’uomo anche grazie alle immagini di videosorveglianza, e dai dati gps dello smartwatch indossato dalla vittima che, confrontati con quelli dell’accusato hanno aiutato a ricomporre quanto accaduto in quelle ore da incubo.L’uomo ha anche provato a infangare la ragazza e la famiglia provando ad affermare che volevano estorcergli soldi, per questo voleva indurre a false dichiarazioni suoi amici e suoi familiari.

