I primi cento giorni di Draghi: ecco tutte le pagelle

I primi cento giorni di Draghi: ecco tutte le pagelle

Promosso il premier, la ministra Cartabia e Giorgia Meloni. Poco sopra la sufficienza Salvini e Letta. Ora la sfida per il governo è Il semestre bianco.

2021-05-23T20:14+0200

Il governo Draghi, tra alti e bassi, ha compiuto cento giorni. Ma quali sono i politici che finora hanno guadagnato di più, in termini di consenso? Secondo il Corriere sul gradino più alto del podio c’è proprio l’ex presidente della Bce, che finora è riuscito a mettere d’accordo il coacervo di partiti che lo sostiene e a gestire, nel contempo, la partita del Recovery Fund e quella della pandemia, che comprende l’avventura non facile della campagna vaccinale. Dopo di lui c’è la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che secondo lo stesso quotidiano si guadagna un 7+ per aver tenuto insieme, almeno finora, la maggioranza, su un tema divisivo come quello della Giustizia. Il leader della Lega, sempre secondo il Corriere, non va oltre il 6 e mezzo. La strategia del partito di “lotta e di governo” finora non ha dato i frutti sperati e Salvini secondo i commentatori sarebbe sempre più indeciso sul da farsi. Stesso giudizio per il segretario del Pd, Enrico Letta, scivolato sul nodo delle tasse. Tra i meriti c’è quello di mantenere il Pd poco sotto la Lega in termini di consenso, anche se i Dem sono tallonati da Fdi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, arriva poco sopra la sufficienza. Nonostante tre mozioni di sfiducia è ancora popolare, proprio grazie alla linea della prudenza sostenuta in questi mesi. Sopra la sufficienza, infine, ci sono i tecnici. Un 7 per il generale Francesco Figliuolo che ha impresso una svolta alla campagna vaccinale. Si fermano poco oltre il 6, invece, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, rispettivamente coordinatore e portavoce del Cts. Chi sogna le elezioni anticipate sta spingendo perché sia proprio l’attuale premier il prossimo presidente della Repubblica. L’arrivo di Draghi al Colle, infatti, potrebbe accelerare la crisi politica e traghettare il Paese verso le urne.

