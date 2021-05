https://it.sputniknews.com/20210523/guarda-lesibizione-di-maneskin-alla-finale-di-eurovision-11319743.html

Guarda l'esibizione di Maneskin alla finale di Eurovision

Guarda l'esibizione del gruppo italiano Maneskin con il brano 'Zitti E Buoni' alla finale dell'Eurovision 2021.

eurovision

In onda stasera su Rai1 l'attesissima finale dell'Eurovision Song Contest 2021, in diretta dalla Ahoy Arena di Rotterdam e commentata dalla coppia di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio."Siamo emozionati e contenti, non vediamo l'ora che arrivi domani: è un evento enorme e un’occasione importante per rappresentare l’Italia", ha commentato in precedenza da Rotterdam il gruppo. "Portiamo un pezzo controcorrente e siamo contenti del risultato che abbiamo avuto e per aver mantenuto il testo della canzone in italiano. Sapere che il pubblico percepisce la nostra energia ci fa venire voglia di tornare in concerto. Qui a Rotterdam c’è una gioia diffusa fra tutti coloro che lavorano a questo evento, non solo nel pubblico, non sentiamo la competizione ma soltanto una bella emozione".

