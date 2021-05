https://it.sputniknews.com/20210523/funivia-stresa-mottarone-vigili-chiudono-la-giornata-cirio-in-lacrime-14-vittime-11339511.html

Funivia Stresa-Mottarone, Vigili chiudono la giornata, Cirio in lacrime: 14 vittime

I Vigili hanno chiuso "con dolore" la giornata dell'incidente nel Verbano. Lo hanno riportato su Twitter.Hanno anche rilasciato un video delle operazioni dei Vigili impegnati nel luogo dell'incidente.Intanto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato, citato da Tgcom24, dell'accaduto in lacrime, affermando:Secondo le ultime informazioni, 14 sono le vittime dell'incidente. Un ferito, bambino di 5 anni, è ricoverato all'ospedale Regina Margherita di Torino. La prognosi per lui è riservata.Oggi poco prima delle 12 la cabina della funivia Stresa-Mottarone è caduta a poco più di cento metri dal punto di arrivo in quota della cabinovia che porta al monte Mottarone (Verbania). I testimoni hanno visto la cabinovia precipitare tra gli alberi in un punto molto ripido della montagna.In precedenza molti politici italiani, tra cui il premier Draghi e il presidente Mattarella, hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie delle vittime.

