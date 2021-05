https://it.sputniknews.com/20210523/funivia-stresa-mottarone-morto-uno-dei-bambini-ricoverati-11336881.html

Funivia Stresa-Mottarone, morto uno dei bambini ricoverati

Morto uno dei bambini ricoverati in ospedale dopo la tragedia nel Verbano, il bilancio dell'incidente sale a 14 vittime. 23.05.2021, Sputnik Italia

Il bimbo di 9 anni era stato intubato in Rianimazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. Lo conferma il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in un tweet.In precedenza, Fabrizio Gennari, il direttore della chirurgia pediatrica dell'ospedale, ha detto che la situazione per i due bimbi (di 5 e 9 anni) era critica. Al momento il bilancio delle vittime è 14 persone. La sindaca di Stresa, Marcella Severino, citata dall'Adnkronos, in precedenza ha detto che ci sono degli stranieri e bambini tra le vittime.Oggi poco prima delle 12 la cabina della funivia Stresa-Mottarone è caduta a poco più di cento metri dal punto di arrivo in quota della cabinovia che porta al monte Mottarone (Verbania). I testimoni hanno visto la cabinovia precipitare tra gli alberi in un punto molto ripido della montagna.

