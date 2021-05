https://it.sputniknews.com/20210523/funivia-stresa-mottarone-in-pericolo-di-vita-due-bambini-di-9-e-5-anni-11336501.html

Funivia Stresa-Mottarone, in pericolo di vita due bambini di 9 e 5 anni

Tredici finora le vittime accertate nella tragedia odierna. Due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati all'ospedale Regina Margherita... 23.05.2021, Sputnik Italia

In pericolo di vita i due bambini rimasti feriti nel crollo della funivia Stresa-Mottarone, finora unici superstiti di un incidente costato la vita a tredici persone.I due bambini di 9 e 5 anni sono stati trasportati in elicottero all'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino e sono in codice rosso.Uno dei bambini è intubato ed è stato sottoposto a un massaggio cardiaco al pronto soccorso; l'altro, arrivato cosciente in ospedale con diversi traumi, è in sala operatoria per stabilizzare le fratture agli arti.

