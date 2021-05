https://it.sputniknews.com/20210523/fedez-trascinato-in-tribunale-dal-codacons-per-diffamazione-11335224.html

Fedez trascinato in tribunale dal Codacons per diffamazione

Il Codancos attende Fedez in tribunale per le diffamazioni pubbliche di questi nei confronti della onlus difensore dei consumatori. 23.05.2021, Sputnik Italia

Il prossimo martedì 25 di maggio il Codacons si prenderà la rivincita in tribunale contro Fedez, testualmente perché: “Ci mandò a fare in culo pubblicamente”.Il tribunale di Milano dovrà decidere se davvero Fedez ha diffamato il Codacons mandandolo “aff***ulo” sui social network oppure no.Tutto parte dalla vicenda della raccolta fondi di Fedez e della moglie Chiara Ferragni per un nuovo reparto di terapia intensiva, “costruito da zero” con i fondi raccolti nel mese di marzo del 2020, in piena prima ondata di coronavirus in Italia.Il Codacons aveva presentato all’Antitrust un esposto affermando che la coppia aveva commesso delle irregolarità nella raccolta dei fondi. L’Antitrust aveva dato ragione al Codacons, ma nel frattempo Fedez senza peli sulla lingua aveva già mandato a quel paese l’associazione dei consumatori.Quindi il processo per diffamazione con il pubblico ministero di Milano che aveva derubricato le parole di Fedez a “diritto costituzionale di critica”, ma il Codacons ha schierato i suoi avvocati e ora il 25 maggio il giudice per le indagini preliminari dovrà “decidere se aver dipinto il Codacons come associazione che ‘mangia sulle macerie di una tragedia’, possa essere una ingiuria legittima contro la onlus sociale”, così come se si possano “aizzare 13 milioni di suoi follower ad augurare morte e malattie ai dirigenti dell’associazione”.Due gli avvocati che rappresenteranno il Codacons nell’aula del tribunale di Milano.

