Eurovision Italia 2022, la proposta della Clemente: "A Napoli!"

La vittoria dei Maneskin permette all'Italia di ospitare la prossima edizione. Dopo la candidatura di Torino, avanzata dal sindaco Appendino, arriva quella di...

La vittoria dei Maneskin all'Eurovision porta all'Italia non solo enorme soddisfazione ma anche il compito di organizzarne la prossima edizione. Partono quindi le candidature per Eurovision 2022 e ad avanzare quella di Napoli è Alessandra Clemente, attuale assessore e candidato sindaco per le prossime amministrative di ottobre.Lo fa attraverso il suo profilo Instagram, dove fa i complimenti ai freschi vincitori e promette di impegnarsi per portare la competizione nella città partenopea.A Napoli il contest musicale aveva avuto luogo già nel 1965; a garantire l'organizzazione all'Italia era stata la vittoria dell'anno prima di Gigliola Cinquetti con la celebre 'Non ho l'età'.Un'altra candidatura è arrivata nella giornata odierna: quella di Torino, lanciata dal sindaco Chiara Appendino.

2021

Notiziario

