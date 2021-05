https://it.sputniknews.com/20210523/eurovision-2022-dopo-vittoria-dellitalia-torino-avanza-la-propria-candidatura-11331680.html

Eurovision 2022, dopo vittoria dell'Italia Torino avanza la propria candidatura

Eurovision 2022, dopo vittoria dell'Italia Torino avanza la propria candidatura

Il prossimo festival musicale europeo si terrà nel Bel Paese... Ora occorre capire solo in quale città! 23.05.2021, Sputnik Italia

La vittoria all'Eurovision Song Constest 2021 del gruppo romano dei Maneskin ha aggiudicato l'Italia come prossimo palco per lo svolgimento dell'Eurovision 2022. Ma dove di preciso?Anche se è ancora presto per decidere il luogo (dopotutto il festival musicale si è concluso soltanto ieri), c'è chi già propone la propria candidatura con largo anticipo.Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha infatti pubblicato su Twitter la candidatura della propria città come futura arena per lo show musicale europeo.L'Italia ha ospitato l'Eurovision soltanto 2 volte dall'istituzione della competizione: la prima, nel 1965 al Centro RAI di Napoli grazie alla vittoria dell'anno precedente della sedicenne Gigliola Cinquetti e il suo brano Non Ho l'Età, e la seconda nel 1991 nello Studio 15 di Cinecittà a Roma, dopo la vittoria di Insieme: 1992 di Toto Cotugno.

