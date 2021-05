https://it.sputniknews.com/20210523/eurovision-2021-maneskin-vincitori-11319827.html

Eurovision 2021: i Maneskin trionfano

Eurovision 2021: i Maneskin trionfano

Annunciati i risultati dell'Eurovision 2021: l'Italia ha vinto. 23.05.2021, Sputnik Italia

I Maneskin hanno conquistato la 65ª edizione dell'Eurovision Song Contest con il brano "Zitti e Buoni". La 66ª edizione si svolgerà in Italia.L'Italia ha ricevuto 318 punti dal pubblico e 216 punti dalla giuria di qualità, con 524 punti in totale. Seconda la Francia con 499 punti. La Svizzera al terzo posto con 432 punti.Guarda il momento in cui sono stati annunciati risultati:San Marino ha guadagnato 50 punti. Inoltre, il Regno Unito ha ricevuto zero punti. E' la terza volta che l'Italia vince la competizione: la prima nel 1964 con Gigliola Cinquetti e la canzone "Non ho l'età (per amarti)", la seconda nel 1990 con Toto Cutugno e la canzone "Insieme: 1992", e la terza adesso con i Måneskin e la canzone "Zitti e buoni".Nel 2019 Mahmood ha preso il secondo posto con la canzone "Soldi".ReazioniUno dei primi a congratularsi con il gruppo è stato l'ex premier italiano, Giuseppe Conte, in un post su Twitter:Ringrazia gli artisti il Presidente della Liguria, Giovanni Toti:

