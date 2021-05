https://it.sputniknews.com/20210523/dua-lipa-accusa-pubblicita-su-nyt-che-la-definisce-antisemita-per-il-suo-sostegno-ai-palestinesi-11336030.html

Dua Lipa accusa pubblicità su 'NYT' che la definisce antisemita per il suo sostegno ai palestinesi

Dua Lipa accusa pubblicità su 'NYT' che la definisce antisemita per il suo sostegno ai palestinesi

Prima che giovedì notte venisse stabilito un cessate il fuoco mediato dall'Egitto, le recenti ostilità al confine tra Israele e Gaza avevano causato la morte...

Sabato la cantante britannica Dua Lipa ha denunciato su Twitter l'organizzazione World Values ​​Network, che ha pagato per un annuncio a tutta pagina sul 'New York Times' in cui viene definita antisemita per aver sostenuto i palestinesi.La cantante ha detto che il World Values ​​Network ha "spudoratamente" usato il suo nome per "portare avanti la sua terribile campagna con falsità e palesi travisamenti" e che l'organizzazione ha distorto la sua presa di posizione, aggiungendo di respingere "le false e spaventose accuse". L'annuncio in questione è stato redatto dal capo del World Values ​​Network, il rabbino Shmuley Boteach, il quale ha affermato che la pop-star britannica - insieme alle modelle Bella e Gigi Hadid - è una "mega-influencer" che ha "accusato Israele di pulizia etnica" e "denigrato lo Stato ebraico". Dua Lipa ha sostenuto il popolo palestinese durante il conflitto con Israele. Lei e molti altri artisti, tra cui Rage Against The Machine, Halsey e Rihanna hanno chiesto attivamente la pace durante le recenti ostilità al confine tra Israele e Gaza. Anche la top model americana Bella Hadid, il cui padre Mohamed è palestinese, è stata recentemente criticata da Israele per essersi unita alla folla scesa in strada a Brooklyn per sostenere i palestinesi di Gaza durante le ostilità.Il conflitto tra i militanti di Hamas, con sede a Gaza, e Israele si è intensificato il 10 maggio dopo diversi giorni di violenti scontri tra la popolazione araba e la polizia israeliana a Gerusalemme Est in seguito allo sgombero forzato delle famiglie palestinesi. Di conseguenza migliaia di razzi sono stati lanciati contro Israele da Hamas, mentre l'IDF ha lanciato attacchi aerei letali sulla Striscia di Gaza fino a giovedì, quando Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco mediato dall'Egitto.

