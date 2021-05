https://it.sputniknews.com/20210523/di-battista-sconcertato-dalla-politica-che-parla-di-maneskin-invece-di-stato-e-mafia-11325019.html

Di Battista sconcertato dalla politica che parla di Maneskin invece di Stato e mafia

Di Battista sconcertato dalla politica che parla di Maneskin invece di Stato e mafia

L'ex pentastellato se la prende con la politica che mette in secondo piano il problema della mafia per parlare dei Maneskin, il giovane gruppo rock che ha... 23.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-23T13:38+0200

2021-05-23T13:38+0200

2021-05-23T13:41+0200

alessandro di battista

eurovision

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11325016_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9bfde2f760447d1d855e0953852d8716.jpg

Alessandro Di Battista non si capacita di come la politica possa mettere in primo piano la vittoria dei Maneskin all'Eurovision di Rotterdam e accantonare il delicato tema dei rapporti tra Stato e mafia proprio nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta.Ieri in tarda serata i Maneskin hanno conquistato la 65ª edizione dell'Eurovision Song Contest con il brano "Zitti e Buoni". In questo modo la prossima edizione del concorso musicale si svolgerà in Italia.

https://it.sputniknews.com/20210522/di-battista-governo-draghi-e-restaurazione-la-questione-morale-e-sparita-ne-valeva-la-pena-11317675.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alessandro di battista, eurovision, italia