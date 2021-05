https://it.sputniknews.com/20210523/crollo-funivia-piemonte-draghi-esprimo-il-cordoglio-di-tutto-il-governo-11331046.html

Crollo funivia Piemonte, Draghi: "Esprimo il cordoglio di tutto il Governo"

Crollo funivia Piemonte, Draghi: "Esprimo il cordoglio di tutto il Governo"

La cabina è crollata dopo il cedimento di un cavo, appena 300 metri prima del raggiungimento della vetta. 23.05.2021, Sputnik Italia

In seguito al crollo di una cabina della funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte, 13 persone sono decedute e due bambini, di 5 e 9 anni, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.La tragedia è avvenuta per il cedimento del cavo della funivia, riaperta il 24 aprile dopo il periodo di lockdown, e la cabina è precipitata al suolo in uno dei punti più alti del tragitto, a 100 metri dall'ultimo pilone e a 300 metri dalla vetta.Esprime il suo cordoglio il premier italiano, Mario Draghi:Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato una dichiarazione:A sostegno delle famiglie delle vittime e dei soccorritori, impegnati nelle operazioni di salvataggio e ricerca, arrivano i commenti di alcuni politici, tra i quali il leader di Fdi, Giorgia Meloni.Arriva il pensiero alle vittime da parte dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Addolorata anche Teresa Bellanova, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.Su Twitter anche le parole del leader della Lega, Matteo Salvini.L'avvenuto è stato anche commentato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.La funivia Stresa-Mottarone era stata chiusa nel 2014 per compiere dei lavori di revisione generale durati due anni.

