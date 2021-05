https://it.sputniknews.com/20210523/covid-da-settembre-alunni-vaccinati-direttamente-a-scuola-11337210.html

Covid, da settembre alunni vaccinati direttamente a scuola

Covid, da settembre alunni vaccinati direttamente a scuola

Lo conferma il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Si attende il via libera dell'Ema all'allargamento della vaccinazione alle fasce più giovani. 23.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-23T21:06+0200

2021-05-23T21:06+0200

2021-05-23T21:06+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/10533135_0:0:3495:1967_1920x0_80_0_0_6f810665fc3936403706ed3233137ec2.jpg

Presto i vaccini verranno approvati anche per i giovanissimi e allora sarà possibile cominciare a vaccinare anche i ragazzi e i bambini. E l'idea del governo e dei suoi consulenti scientifici è di farlo direttamente a scuola. L'obiettivo è di iniziare l'anno scolastico in sicurezza e quindi con la certezza di dove e come verranno somministrati i vaccini. Lo conferma il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.Costa ha comunque detto che appare prematura l'ipotesi dell'obbligo di vaccinazione per ogni fascia d'età. Riguardo la campagna attualmente in corso, il Sottosegretario ha confermato il cambio di passo a giugno grazie all'arrivo di 20 milioni di dosi, che potrebbe portare a togliere le mascherine all'aperto ad agosto. Secondo le ultime informazioni, 30.490.624 sono le dosi di vaccino somministrate in totale, mentre 9.997.294 persone (16,87 % della popolazione) hanno completato il ciclo vaccinale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia