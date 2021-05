https://it.sputniknews.com/20210523/chi-sono-i-mneskin-vincitori-delleurovision-2021-11322930.html

Chi sono i Måneskin, vincitori dell'Eurovision 2021

Chi sono i Måneskin, vincitori dell'Eurovision 2021

L'Italia trionfa alla kermesse danese con il gruppo romano di quattro giovani promettenti: ecco qualche informazione su di loro. 23.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-23T11:24+0200

2021-05-23T11:24+0200

2021-05-23T11:24+0200

festival

eurovision

musica

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11321794_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_ac4715b95534c1a80ee4ec146e5e204a.jpg

Per la prima volta dal 2006, è un groppo a vincere l'Eurovision Song Contest. Nel 2021, il trionfo del gruppo italiano Måneskin, una vittoria con uno scarto di 25 punti dal talento francese di Barbara Pravi, la seconda favorita. Conosciamo meglio i vincitori:Il gruppo si è formato nel 2015, e tre dei quattro membri si conoscevano dai tempi della scuola. Il batterista, invece, si è aggiunto dopo un annuncio pubblicato su Facebook.Band romana, ma il nome è danese: sebbene possa ricordare una parola inglese, in realtà fa riferimento alla Danimarca - la bassista Victoria è infatti danese per metà. Nel 2017, i Måneskin hanno guadagnato fama mondiale dopo aver partecipato all'11a edizione del programma musicale X Factor, dove sono arrivati secondi. L'anno dopo pubblicano il loro primo album, Il Ballo della Vita, seguito subito da una tournée europea, con il tutto esaurito per ciascuna delle tappe e l'aggiunta di date extra nell'estate successiva.Alla fine del 2020, sono stati annunciati come concorrenti per il Festival di Sanremo 2021, al quale hanno partecipato con il brano Zitti e Buoni, canzone decisamente di successo: non solo li ha fatti vincere al festival italiano, garantendo loro la partecipazione all'Eurovision Song Constest 2021, ma ha regalato loro la vittoria anche a quest'ultimo!Il brano è stato scritto nel 2016, ma era nato più come una ballata. Col tempo, è stato rivisitato e modificato nella versione rock di oggi. La canzone si rivolge ai giovani, che non devono ascoltare nessuno e dovrebbero rimanere se stessi. Dopo la vittoria alla kermesse, il gruppo ha pubblicato sull'account di Instagram: "Il rock and roll non morirà mai. Oggi abbiamo fatto la storia. Vi vogliamo bene", un messaggio di ringraziamento al grande sostegno ricevuto dai loro fan.

https://it.sputniknews.com/20210523/eurovision-2021-maneskin-vincitori-11319827.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

festival, eurovision, musica, italia