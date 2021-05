https://it.sputniknews.com/20210523/capire-e-perdonare-cosa-pensano-davvero-i-gatti-degli-umani-11321052.html

Capire e perdonare: cosa pensano davvero i gatti degli umani

La scienza ha scoperto molti nuovi aspetti del modo in cui i gatti interpretano il mondo loro circostante. 23.05.2021

animali

È emerso che i gatti sono suscettibili alle illusioni ottiche, amano interagire con gli uomini sebbene non siano bene in grado di comprendere le relazioni umane. Inoltre, gli esperti hanno scoperto un metodo insolito, ma efficace per comunicare con i nostri animali domestici. Il gatto di SchrödingerTuttavia, gli autori dello studio furono cauti nel considerare le loro conclusioni: il campione selezionato era esiguo e gli animali erano stati preparati appositamente per l’esperimento. Trent’anni dopo l’esperimento fu ripetuto dagli scienziati australiani e statunitensi. Furono coinvolti molti più gatti, ben 500. Tutti riuscirono a dimostrare le loro capacità in un ambiente usuale, la casa. Attraverso i social media i proprietari di gatti in diversi Paesi si offrirono per prendere parte allo studio. I volontari dovevano creare a partire da un foglio di carta un normale quadrato, un quadrato di Kanizsa e una figura ad esso simile ma che non creasse alcuna illusione. Poi ogni giorno per una settimana i proprietari dovevano esporre queste figure di fronte ai loro animali domestici e registrare tutto con una telecamera. Purtroppo soltanto 30 animali su 500 completarono tutte le fasi dell’esperimento (è probabile che la ragione non stia nelle facoltà intellettive degli animali, ma nella mancanza di volontà dei loro proprietari).Ma anche questo numero è stato sufficiente per comprendere che effettivamente i gatti sono in grado di riconoscere le illusioni ottiche. Nello specifico, la maggior parte dei gatti ha scelto il quadrato normale e il quadrato di Kanizsa, mentre soltanto un gatto è stato interessato dalla figura di controllo. Gli autori dello studio desiderano testare anche altri esemplari della famiglia dei felini, come leoni e tigri. Se risulterà che questi grandi felini non percepiscono le illusioni ottiche, allora potremmo affermare che “l’addomesticazione influisce sulla vista degli animali”. Sfumature relazionaliNel 2019 gli scienziati dell’Università dell’Oregon hanno dimostrato che i gatti sono tanto fedeli all’uomo quanto i gatti. Parrebbe che già in tenera età il gatto crei un legame profondo con il padrone e che tale relazione rimanga viva per tutta la vita. Tuttavia, questo legame non è molto visibile. Come hanno evidenziato i ricercatori dell’Università di Tokio, infatti, non è tanto una questione di indifferenza felina, quanto piuttosto l’incapacità dei gatti di comprendere le sfumature delle relazioni inter-umane. Questione di contattoSebbene i gatti non eccellano nelle sfumature relazioni, non si tirano mai indietro dal comunicare con gli umani. Secondo lo studio di alcuni zoologi americani, la maggior parte dei gatti, dovendo scegliere tra una carezza umana e del cibo, sceglie la prima. E questo vale sia per gli animali domestici sia per gli esemplari dei gattili. Tuttavia, come emerso dalle recenti ricerche condotte dai ricercatori britannici, un altro altrettanto efficace metodo di comunicazione con i gatti è sbattere le ciglia lentamente e strizzando gli occhi. In questo modo è possibile stabilire un contatto anche tra un animale e un umano a lui sconosciuto. In passato gli scienziati hanno dimostrato che quando i gatti strizzano gli occhi o sbattono lentamente le ciglia significa che l’animale è a suo agio con l’umano. Due esperimenti hanno scoperto che i gatti rispondono praticamente sempre a questi segnali, quando è l’uomo a produrli, e che questi sono per loro latori di significato. Al primo esperimento hanno partecipato 21 coppi di “padrone-animale”. Ogni volontario era in attesa di stabilire un contatto visivo diretto col proprio animale e per farlo o strizzava lentamente gli occhi oppure non faceva niente. Al secondo esperimento hanno partecipato 24 gatti e alcuni volontari (non i loro proprietari, ma soggetti sconosciuti agli animali). L’attività era la medesima e sono stati ottenuti risultati molto simili: in risposta a un lento movimento degli occhi il gatto ha quasi sempre creato un contatto con l’uomo. Riflesso del padroneTra l’altro, è possibile anche comunicare in un modo per noi molto più consueto, ossia con le parole. Come appurato dagli zoologi giapponesi, i gatti domestici riescono a identificare nel discorso singole parole come il proprio nome. Riescono persino a distinguere il proprio nome da quello degli altri gatti del circondario. Sono in grado di comprendere anche alcuni segnali umani: vanno dove viene loro indicato dal padrone e sono sensibili alle emozioni umane. Ad esempio, gli animali domestici di proprietari affetti da disturbi nevrotici soffrono più spesso di problemi di salute, mentre coloro che vivono con padroni con qualche chilo di troppo tendono all’obesità. Gli animali domestici di persone estroverse sono magri e passano molto tempo all’aperto. Di norma sono più amichevoli con gli altri. L’aggressività è spesso tipica di gatti appartenenti a padroni con disturbi comportamentali, mentre l’anaffettività verso gli umani è propria dei gatti degli introversi.

2021

Notiziario

animali