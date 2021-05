https://it.sputniknews.com/20210523/borrell-afferma-che-lue-e-pronta-a-sostenere-la-colombia-nella-risoluzione-della-crisi-11329815.html

Borrell afferma che l'UE è pronta a sostenere la Colombia nella risoluzione della crisi

Borrell afferma che l'UE è pronta a sostenere la Colombia nella risoluzione della crisi

23.05.2021

Secondo il comunicato, Borrell ha espresso la solidarietà dell'UE alla Colombia, ma ha sottolineato l'importanza del rispetto dei diritti umani, compreso il diritto alla protesta pacifica. Ha esortato il presidente colombiano a trovare una soluzione alla crisi attuale “attraverso il dialogo e i negoziati, nonché attraverso un'agenda inclusiva per i giovani”.Il capo della diplomazia UE ha espresso la disponibilità a cooperare ulteriormente sulla questione e ha offerto il sostegno dell'Unione per calmare le tensioni, afferma la dichiarazione.Da fine aprile la Colombia è alle prese con una crisi interna causata da massicce proteste e violenze di strada, e un nuovo periodo di manifestazioni è in programma per quest'ultima settimana di maggio. Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la riforma fiscale. Sebbene il disegno di legge di riforma sia stato successivamente ritirato, le proteste proseguono. Le organizzazioni sindacali e studentesche chiedono riforme sociali e sanitarie, la smilitarizzazione delle città e lo scioglimento delle forze del Mobile Anti-Disturbance Squadron.Dalle prime proteste e disordini, oltre 1.900 persone sono rimaste ferite durante gli scontri con la polizia. Si dice che 966 di questi feriti si contino tra gli agenti di polizia. Le autorità hanno confermato la morte di 15 persone, mentre gli attivisti per i diritti umani affermano che oltre 50 persone sarebbero state uccise durante le proteste in corso.

