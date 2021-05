https://it.sputniknews.com/20210523/bill-gates-notato-a-new-york-raggiante-con-la-sua-fede-nuziale-ancora-al-dito-anulare-11335736.html

Bill Gates notato a New York "raggiante" con la sua fede nuziale ancora al dito anulare

Dopo essere arrivato all'aeroporto di Newark venerdì, Gates sarebbe stato visto il giorno seguente cenare in un ristorante della catena Nobu a New York. 23.05.2021, Sputnik Italia

Bill Gates è stato avvistato a Manhattan nel fine settimana, con il Daily Mail che ha notato che il co-fondatore di Microsoft è stato "fotografato in pubblico per la prima volta" da quando lui e sua moglie Melinda hanno annunciato il loro divorzio all'inizio di questo mese. Secondo il quotidiano britannico, Gates è arrivato all'aeroporto di Newark nel New Jersey venerdì insieme a diversi amici, ed è stato visto il giorno seguente cenare al ristorante Nobu di New York City con "quella che sembrava essere sua figlia Phoebe e il suo fidanzato insieme agli uomini della scorta". All'inizio di questa settimana Gates è apparso ad un forum in formato virtuale con la Camera di Commercio degli Stati Uniti, parlando del cambiamento climatico e della futura ripresa degli Stati Uniti dall'impatto della pandemia di coronavirus, aggiunge Fox News. Il 3 maggio Bill Gates e sua moglie Melinda hanno annunciato la loro separazione dopo 27 anni di matrimonio, affermando in una dichiarazione congiunta di non poter andare avanti insieme nella fase successiva della loro vita.

