BBC potrebbe perdere milioni di dollari in tasse di licenza per l'intervista con Diana

Secondo un articolo pubblicato da The Times, il governo sta negoziando con la catena il canone di licenza per i prossimi cinque anni. Attualmente, il pagamento è di 159 sterline (€184 circa) all'anno, quindi l'importo totale è di 3,2 miliardi di sterline (circa € 3.7 miliardi).Pagare il canone annuale, che finanzia la BBC, è un requisito legale nel Regno Unito per decine di milioni di persone che vogliono guardare la televisione in diretta, altrimenti possono essere penalizzate con una multa di 1.000 sterline (circa € 1,100) più le spese del tribunale. Dal 1991, la BBC ha assunto la TV Licensing Authority per addebitare correttamente questa tassa. Gli ultimi negoziati tra Downing Street e la BBC si concentrano su quanto dovrebbe costare il canone di licenza, che è aumentato per l'inflazione da quando è stato raggiunto un accordo con il governo nel 2015.Secondo The Times, diversi deputati del partito conservatore vogliono che il costo dell'abbonamento alla BBC sia ridotto. Mentre altri affermano che si dovrebbe avere un sistema di abbonamento in stile Netflixin modo che siano le persone a decidere del pagamento. Anche una fonte governativa ha detto a The Times che "la reputazione della società come emittente leader nel mondo è offuscata".Oltre a questa misura, la BBC potrebbe affrontare la formazione di un nuovo comitato editoriale. Diversi ministri stanno valutando se la società stessa debba nominare il consiglio in questione, che discuterebbe le lamentele sulla sua copertura come parte di una revisione completa entro i prossimi 12 mesi.La proposta vedrebbe questo consiglio di amministrazione appena eletto composto da ex editori e giornalisti con sufficiente esperienza nel settore.

