Atterrato a Vilnius l'aereo Ryanair costretto all'atterraggio di emergenza a Minsk

Atterrato a Vilnius l'aereo Ryanair costretto all'atterraggio di emergenza a Minsk

In precedenza l'aereo Ryanair del volo Atene-Vilnius, costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Minsk per la minaccia di una bomba a bordo, è... 23.05.2021, Sputnik Italia

L'aereo è atterrato alle 20.27 dell'orario italiano. In precedenza l'ufficio stampa dell'aeroporto nazionale di Minsk aveva riferito a Sputnik che l'aereo Ryanair, in volo da Atene a Vilnius, è atterrato con urgenza all'aeroporto della capitale bielorussa per la minaccia di una bomba a bordo, con gli artificieri giunti sul posto. Successivamente hanno chiarito che la minaccia non ha trovato riscontro. Il comitato investigativo della Bielorussia ha annunciato l'avvio di un'inchiesta per procurato allarme.Il ministero della Difesa della Bielorussia ha dichiarato che dopo aver ricevuto informazioni sulla presenza di una bomba in un velivolo nello spazio aereo nazionale, le forze di difesa aerea sono state allertate e un MiG-29 ha scortato l'aereo di linea all'aeroporto di Minsk.A bordo del volo si trovava il blogger bielorusso Roman Protasevich, arrestato dalle forze dell'ordine di Minsk in quanto il suo canale su Telegram "Nexta" è considerato estremista e sovversivo dalle autorità locali. L'arresto dell'attivista ha suscitato lo sdegno e le proteste di politici europei.

bielorussia

lituania

bielorussia, lituania