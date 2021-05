https://it.sputniknews.com/20210523/android-le-4-vulnerabilita-che-consentono-agli-hacker-di-accedere-a-qualsiasi-dispositivo-11339216.html

Android, le 4 vulnerabilità che consentono agli hacker di accedere a qualsiasi dispositivo

Gli utenti Android sono a rischio di un attacco informatico su larga scala, poiché gli esperti IT hanno scoperto nuove vulnerabilità nel sistema operativo. Ora... 23.05.2021, Sputnik Italia

A inizio maggio Google ha pubblicato sul proprio sito Web un elenco di 50 vulnerabilità di cui gli utenti Android dovrebbero essere a conoscenza. Successivamente ha riferito che quattro di loro ancora "potevano essere sfruttate in modo limitato e selettivo". Maddie Stone, del team di analisti della sicurezza di Google Project Zero, ha dichiarato sul suo Twitter che le seguenti vulnerabilità sono in particolare: CVE-2021-1905 e CVE-2021-1906 per dispositivi con chip GPU Qualcomm; e CVE-2021-28663 e CVE-2021-28664 per l'unità di elaborazione grafica GPU ARM Mali. Il vicepresidente dei progetti strategici della società di sicurezza informatica Zimperium, Asaf Peleg, spiega in un'intervista al portale 'ArsTechnica' che queste vulnerabilità sono in grado di dare ai cybercriminali "il controllo completo del dispositivo della vittima", aggiungendo che in caso di attacco informatico il terminale “potrebbe finire per essere totalmente compromesso" e che "nessun dato sarà al sicuro". Ad oggi non è noto come gli hacker possano sfruttare queste vulnerabilità: forse potrebbero inviare agli utenti messaggi di testo dannosi, indurli a installare applicazioni dannose o visitare pagine Web che contengono malware. Va notato che solo gli utenti di GPU ARM e Qualcomm sono potenziali vittime di hacker. Il capo delle indagini informatiche della società Check Point Security Technologies, Yaniv Balmas, ritiene che anche i produttori di chip dovrebbero affrontare i problemi di sicurezza dei loro prodotti.

