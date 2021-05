https://it.sputniknews.com/20210523/ambasciatore-della-bielorussia-convocato-da-autorita-polacche-per-deviazione-volo-ryanair-11337015.html

Ambasciatore della Bielorussia convocato da autorità polacche per deviazione volo Ryanair

Ambasciatore della Bielorussia convocato da autorità polacche per deviazione volo Ryanair

L'ambasciatore bielorusso a Varsavia è stato convocato al ministero degli Esteri polacco per la vicenda del volo Ryanair e l'arresto di Roman Protasevich... 23.05.2021, Sputnik Italia

Ha sottolineato che la Polonia chiede l'immediata scarcerazione di Protasevich, così come di altri attivisti politici polacchi e bielorussi detenuti, ed ha esortato Minsk a fermare le repressioni contro i media indipendenti e gli attivisti. All'inizio della giornata Morawiecki aveva lanciato un appello al presidente del Consiglio europeo Charles Michel per includere la questione delle sanzioni d'urgenza contro la Bielorussia nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio di domani. Secondo PAP, Morawiecki avrà colloqui con Michel più tardi nel corso della serata per discutere i dettagli delle sanzioni, in particolare il divieto alle compagnie aeree bielorusse di sorvolo dello spazio aereo della Ue in risposta all'incidente. Anche il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau ha chiesto alle autorità bielorusse di rilasciare immediatamente Protasevich. Protasevich si trovava a bordo di un aereo Ryanair in viaggio da Atene a Vilnius ed è stato arrestato durante la sosta forzata a Minsk. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza per un allarme bomba, che in seguito si è rivelato falso.

bielorussia, polonia