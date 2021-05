https://it.sputniknews.com/20210523/alitalia-verso-lok-dellue-al-decollo-di-ita-la-newco-potrebbe-mantenere-lo-storico-brand-11323159.html

Alitalia, verso l'ok dell'Ue al decollo di Ita: la newco potrebbe mantenere lo storico brand

Alitalia, verso l'ok dell'Ue al decollo di Ita: la newco potrebbe mantenere lo storico brand

Mercoledì ci sarà l'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e la commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager sul dossier Alitalia. La prossima settimana potrebbe arrivare l'ok di Bruxelles al nuovo piano industriale.

2021-05-23T12:18+0200

2021-05-23T12:18+0200

2021-05-23T12:18+0200

alitalia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/10262000_0:495:2760:2048_1920x0_80_0_0_0d1e70c920ff080b780188dbf9d1e4af.jpg

È fissato per mercoledì prossimo l’incontro tra la vicepresidente della Commissione Ue e commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti sul dossier Alitalia. La trattativa, secondo Il Messaggero, sarebbe già praticamente chiusa. I funzionari del ministero dell’Economia nei giorni scorsi avrebbero avuto una serie di contatti con gli uffici interessati a Bruxelles e già la prossima settimana, forse proprio dopo l’incontro tra il numero uno del Mise e la Vestager, potrebbe arrivare l’approvazione della Commissione sul nuovo piano industriale. Le indiscrezioni trapelate finora parlano dell’acquisizione a “trattativa diretta” dalla vecchia Alitalia dell’asset volo, che comprende aerei, piloti, assistenti di volo e slot. In tutto, Ita dovrebbe decollare con un massimo di 5mila dipendenti e 60 velivoli, che potrebbero salire a 75 già a partire dal prossimo anno. Da Bruxelles, però, avrebbero imposto alla newco Ita di acquisire una quota di minoranza negli altri asset, come handling e manutenzione. Una volta ottenuto il via libera da Bruxelles Ita si prepara a partire immediatamente con offerte concorrenziali e una strategia commerciale “aggressiva” per far fronte alla sfida delle compagnie low-cost. Secondo il Messaggero l’amministratore delegato Fabio Lazzerini vorrebbe firmare entro giugno un’alleanza commerciale. Si parla dell’americana Delta o della tedesca Lufthansa. "Sappiamo che vi sono partner interessati ma è qualcosa che affronteremo nella fase successiva", ha chiarito il ministro Franco in proposito.Ottimisti anche i sindacati che chiedono al governo di accelerare per rendere operativa la compagnia entro fine giugno e promettono di collaborare per facilitare il “passaggio del personale da un vettore all’altro”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

alitalia, economia