YouTube, authority media russi chiede a Google revoca delle restrizioni di Sputnik France

In precedenza, YouTube ha bloccato un'intervista di Sputnik France con l'esperto di neuroscienze Idriss Aberkane, che ha definito il terzo lockdown in Francia... 22.05.2021, Sputnik Italia

L'authority dei media russi, Roscomnadzor, ha chiesto a Google di revocare le restrizioni sul canale YouTube di Sputnik France. Roscomnadzor ha detto di aver inviato una lettera ai senior manager di Google LLC e ha chiesto che tutte le restrizioni fossero revocate "il prima possibile". In precedenza, Sputnik France ha pubblicato la seguente dichiarazione su Telegram:L'intervista, che ha totalizzato 112.000 visualizzazioni su YouTube prima che fosse bloccata, è ancora disponibile sul sito web di Sputnik France. Le piattaforme di social media straniere bloccano regolarmente i contenuti prodotti dai media russi. In particolare, Facebook ha bloccato l'account dell'agenzia Baltnews senza alcuna spiegazione. Inoltre, nell'ottobre dello scorso anno Twitter ha bollato la funzione di RT sulle elezioni statunitensi come 'potenzialmente fuorviante' e ha anche rimosso l'account RIA Novosti dai risultati della ricerca. In precedenza, Twitter ha bloccato i profili di RT e Sputnik allo stesso modo. Mosca ha descritto le azioni che minano il lavoro dei media russi nei paesi dell'UE come politicamente motivate e in chiara violazione della libertà di stampa.

