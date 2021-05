https://it.sputniknews.com/20210522/von-der-leyen-va-dal-papa-francesco-chiede-che-sia-garantito-il-vaccino-a-tutti-11280241.html

Von der Leyen va dal Papa. Francesco chiede che sia garantito il vaccino a tutti

Von der Leyen va dal Papa. Francesco chiede che sia garantito il vaccino a tutti

Il presidente della Commissione Europea in Vaticano incontra papa Francesco ed affronta i temi più spinosi per l'Europa, che tra sono i più cari al Pontefice. 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T17:46+0200

2021-05-22T17:46+0200

2021-05-22T17:46+0200

ursula von der leyen

papa francesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/11279714_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fedd65ad7f75f4314abf5ed3099cc294.jpg

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è a Roma per il Global Health Forum co-presieduto con il il presidente del consiglio Mario Draghi. Questa mattina la von der Leyen ha fatto visita al Papa recando in Vaticano.Il dialogo tra papa Francesco e Ursula von der Leyen, ha toccato anche lo sviluppo umano e sociale del continente europeo, “nella prospettiva della Conferenza sul futuro dell’Europa recentemente avviata”, scrive ancora la testata giornalistica di proprietà del Vaticano.Al centro del discorso anche il cambiamento climatico, tra i temi che tanto stanno a cuore a papa Bergoglio.Le parole di Ursula von der LeyenLa von der Leyen ai microfoni di Vatican News, ha affermato che l’Unione Europea è pienamente impegnata per garantire l’approvvigionamento di vaccini contro il coronavirus, a favore dei Paesi poveri.Ma von der Leyen ha detto che l’UE partecipa anche attraverso Covax di cui è “tra i maggiori finanziatori”. Lo scambio di doniLa presidente della Commissione europea ha regalato al Pontefice una copia fotostatica della dichiarazione Schuman del 1950 e una edizione in due volumi della Storia dell’Unione Europea.Papa Francesco ha donato alla presidente della Commissione europea i documenti del suo pontificato e il messaggio per la Giornata mondiale della pace e il Documento sulla fratellanza umana siglato ad Abu Dhabi nel 2019.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ursula von der leyen, papa francesco