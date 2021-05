Venduta la rara lettera di Einstein contenente la formula E=mc2

https://it.sputniknews.com/20210522/venduta-la-rara-lettera-di-einstein-contenente-la-formula-emc2-11275473.html

Una lettera scritta a mano dal fisico teorico Albert Einstein contenente la sua formula, E = mc², è stata venduta all'asta di Boston RR Auction per oltre 1,2 milioni di dollari, secondo il sito web della casa d'aste. Il prezzo di partenza della lettera era di circa 400.000 dollari.La formula di E = mc², che riflette l'equivalenza di massa ed energia, è una delle formule fisiche più famose al mondo.La casa d'aste, citando gli archivi del California Institute of Technology e dell'Università Ebraica di Gerusalemme, sostiene che solo quattro copie di questa formula sono conosciute nel mondo, scritte dalla mano di Einstein. La copia in questione è stata presentata per la prima volta al grande pubblico. Il nome dell'acquirente della lettera non è stato divulgato.

