Vaccini, Sassoli: "Sospendere i brevetti? Nessun tabù"

"Sa cosa succede a Bruxelles? In Commissione iniziano a telefonare per chiedere ai Paesi se possono ospitare... Ma questo è avvilente. Se non si dota l'UE di strumenti e capacità per affrontare l'aumento dei flussi migratori, nessun Paese sarà in grado di farlo da solo, nonostante la generosità dei singoli", la sua visione.