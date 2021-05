https://it.sputniknews.com/20210522/vaccini-e-open-day-weekend-in-tutta-italia-giovani-fanno-sold-out-con-astrazeneca-e-jj-11266218.html

Vaccini, è Open Day weekend in tutta Italia: giovani fanno sold out con AstraZeneca e J&J

Vaccini, è Open Day weekend in tutta Italia: giovani fanno sold out con AstraZeneca e J&J

I più giovani all'assalto dei vaccini AstraZeneca e Janssen di J&J, per gli Open Day del fine settimana è sold out in quasi tutta Italia. Grande la risposta.

Cresce la voglia di vaccino contro la pandemia da parte dei più giovani in particolari che, a differenza di classi di età più adulte sono pronte a farsi vaccinare anche con il Vaxzevria di AstraZeneca e con il vaccino della casa farmaceutica Janssen di proprietà J&J.Presso l’hub della Mostra d’Oltremare di Napoli sono rimaste soltanto 2.300 dosi AstraZeneca prenotabili nella Notte Bianca dei vaccini organizzata dalla Regione Campania e che avrà inizio questa sera alle ore 21.In Alto Adige, dove la campagna vaccinale ha somministrato l’88,2% delle dosi a disposizione (sotto la media nazionale), le autorità locali hanno deciso di organizzare un DJ set presso gli hub vaccinali pur di invogliare le nuove generazioni a vaccinarsi nel fine settimana.Nel Lazio sabato e domenica sono dedicati all’Open Day AstraZeneca. La scorsa settimana le dosi sono andate tutte esaurite. Da qui la decisione di aprire anche agli over 35.Da Lunedì, poi, il vaccino Janssen (J&J) sarà prenotabile anche in farmacia.I richiami del generale FigliuoloTuttavia restano giacenti nei frigoriferi dosi di AstraZeneca e di Janssen che le fasce più adulte non intendono farsi somministrare, mentre i giovani dimostrano una evidente apertura come testimoniano i sold out per gli Open Day vaccinali.

