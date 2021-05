https://it.sputniknews.com/20210522/vaccini-covid-italia-500-mila-dosi-somministrate-giorno-e-quasi-30-milioni-sul-totale-11264992.html

Vaccini Covid Italia, 500 mila dosi somministrate giorno e quasi 30 milioni sul totale

Durante l’ultima settimana sono stati somministrati 3.513.802 dosi di vaccino contro Covid-19 in Italia, un risultato che mantiene la media giornaliera in... 22.05.2021, Sputnik Italia

La fascia dei 70-79 anni è quella che ha ricevuto più dosi secondo l’ultimo report settimanale, che sale al 79,45% di copertura a livello nazionale (+4,29%).Per quanto riguarda le residenze per gli anziani, il 98% della popolazione in esse residente ha ricevuto almeno la prima dose.Da segnalare anche l’aumento dei punti vaccinali di 109 unità, che porta il conteggio totale a 2.659 centri di somministrazione del vaccino contro Sars-CoV-2 sul territorio nazionale.Rapporto giornaliero campagna vaccinale Covid-19Il rapporto giornaliero sulla campagna vaccinale contro la Covid-19, ci restituisce la situazione aggiornata alle ore 6.14 di sabato 22 maggio.La media nazionale delle somministrazioni è giunta al 92,7% ed è in miglioramento avendo superato la soglia del 90%.Quasi tutte le Regioni italiane e Province autonome, quindi, viaggiano sopra il 90% delle somministrazioni rispetto al numero di dosi ricevute.Resta lontana dalla media nazionale la Sardegna con l’84,6% delle dosi somministrate, che rappresenta anche il dato peggiore a livello nazionale.Anche Bolzano, Valle D’Aosta, Calabria e Lazio sono sotto la quota del 90%.La migliore è ora la Lombardia che ha recuperato tutto il gap, seguita dalle Marche e dal Veneto, quindi Puglia e Liguria con il Molise a pari merito.

