Vaccini Covid, ennesimo errore di somministrazione, la donna chiama i carabinieri

Non è il primo caso, ma questa volta nel napoletano la situazione è degenerata in una vera bufera con l'intervento di carabinieri e militari. 22.05.2021, Sputnik Italia

Ennesimo errore a un hub vaccinale venerdì a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove a una signora è stato somministrato il richiamo vaccinale errato, come ha riportato Il Fatto Quotidiano.La donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del vaccino di AstraZeneca, ma per motivi ancora da accertare i medici hanno sbagliato e le hanno somministrato una dose del farmaco Pfizer. Dopo che la paziente ha saputo dell'errore, ha immediatamente allertato i carabinieri, e la situazione è velocemente degenerata, tanto che le forze dell'ordine sono dovute intervenire per calmare i presenti, mentre i militari hanno identificato i medici responsabili. La donna è al momento sotto stretta sorveglianza e monitorata telefonicamente, ma il dottor Gaetano D’Onofrio, direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud e responsabile dell'hub del rione Moscarella, ha assicurato che la signora sta bene. In precedenza in Toscana sono state iniettate 4 dosi di vaccino Pfizer ad una donna di 60 anni. L'incidente si è verificato nell'hub vaccinale di Livorno Modigliani Forum.Un caso analogo di sovradosaggio si era verificato il 9 maggio a Massa, sempre in Toscana. La fiala non diluita era stata somministrata per sbaglio ad una giovane di 23 anni che ha poi sviluppato alcune reazioni avverse.

