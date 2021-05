https://it.sputniknews.com/20210522/usa-oltre-70-gli-agenti-di-polizia-dimessisi-dallassalto-al-campidoglio-11319462.html

USA, oltre 70 gli agenti di polizia dimessisi dall'assalto al Campidoglio

USA, oltre 70 gli agenti di polizia dimessisi dall'assalto al Campidoglio

Più di 70 agenti di polizia operanti al Campidoglio si sono dimessi dopo gli eventi del 6 gennaio, quando i sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T22:59+0200

2021-05-22T22:59+0200

2021-05-22T22:59+0200

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/9979494_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0aee049d0ff692d0a807bd284a45ebaf.jpg

Secondo il presidente del sindacato della polizia del Campidoglio Gus Papathanasiou, riportato dal giornale, gli agenti sono "demoralizzati" e "alla ricerca di una via d'uscita" mentre affrontano orari di lavoro più lunghi per un periodo di tempo indefinito e affrontano il trauma causato dai recenti attacchi.Giovedì i legislatori statunitensi hanno approvato un progetto di legge di finanziamento di emergenza da 1,9 miliardi di dollari volto a migliorare la sicurezza del Campidoglio. Prevede retribuzione per gli straordinari, indennità di rischio e bonus di trattenuta, oltre a incrementare l'equipaggiamento e garantire una migliore formazione per gli agenti di polizia. Tuttavia, dato il clima di violenza, per il presidente del sindacato questa misura potrebbe non essere sufficiente.All'inizio di aprile uno sconosciuto si è avvicinato in auto al territorio del Campidoglio, ha abbattuto due agenti di polizia e poi si è schiantato contro una recinzione. Dopodiché è sceso dall'auto e, presumibilmente, si è precipitato contro la polizia brandendo un coltello. In risposta gli ufficiali hanno aperto il fuoco. L'aggressore e uno dei poliziotti feriti sono morti in ospedale. Il 6 gennaio una folla di manifestanti, tra cui sostenitori dell'allora presidente Donald Trump, ha saccheggiato il Campidoglio degli Stati Uniti e interrotto il lavoro del Congresso impegnato a contare i voti elettorali per formalizzare la vittoria di Joe Biden. Secondo quanto riferito, più di 140 persone sono rimaste ferite nell'assalto, di cui cinque sono morte per varie cause.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa