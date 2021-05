https://it.sputniknews.com/20210522/usa-biden-incontra-il-presidente-della-corea-del-sud-11265441.html

USA, Biden incontra il presidente della Corea del Sud

Aperta la discussione sulla denuclearizzazione della Corea del Sud e della stabilizzazione dei rapporti tra Stati Uniti e le due Coree, con nuovi impegni per... 22.05.2021, Sputnik Italia

Il presidente Moon Jae-in e il suo omologo statunitense Joe Biden hanno ribadito il loro impegno nei colloqui con la Corea del Nord per la denuclearizzazione della penisola coreana, con quest'ultima che ha nominato un inviato speciale a Pyongyang. Gli accordi sono arrivati dopo un vertice alla Casa Bianca questo venerdì (ora locale), che ha segnato il secondo incontro di persona di Biden con un capo di Stato da quando è in carica da gennaio. Moon ha detto che il "compito comune più urgente" per i due Paesi è raggiungere la completa denuclearizzazione nella penisola coreana. Ha aggiunto che l'amministrazione Biden ha prontamente completato la sua revisione politica della Corea del Nord, e questo ha mostrato che gli Stati Uniti considerano la loro politica nei confronti di Pyongyang "come una delle priorità", notando che non ci sono state differenze tra i due paesi per quanto riguarda un calendario per la denuclearizzazione. Biden ha detto di essere d'accordo con le osservazioni di Moon secondo cui l'obiettivo dei due Paesi "rimane la completa denuclearizzazione della penisola coreana" e ha voluto fare "progressi pratici e aumentare la sicurezza per gli Stati Uniti e i nostri alleati".Pur sostenendo gli sforzi di Moon per impegnarsi con Pyongyang, Biden ha detto che non incontrerà il leader nordcoreano Kim senza il suo impegno a discutere dell'arsenale nucleare della Corea del Nord.

