Un trucco per cucinare le patate appena lavate senza sbucciarle

Il blogger 9Honey Kitchen Hack condivide questo trucco con te. Non hai bisogno di un pelapatate, basta solo un comune coltello da cucina... Ma non è ancora quello che pensi. Guarda il video e scopri quanto è facile oppure leggi una rapida guida passo passo. Il trucco è semplice e funziona meglio con le patate con la buccia rossa. Si consiglia di provarlo prima con le patate di questo tipo e successivamente con altre. Tutto quello che devi fare è prendere un coltello affilato e fare dei tagli fini, ma non troppo profondi, intorno alla parte esterna delle patate. Quindi mettere la patata intera in una pentola con acqua bollente e cuocere per 20 minuti o fino a quando le patate sono cotte. Vedrai che le fette che avrai fatto si apriranno e la buccia delle patate inizierà a staccarsi da sola. Scolate le patate e aspettate che siano abbastanza fredde da toccarle, poi pizzicate la parte superiore della buccia e vedrete che si toglierà praticamente da sola. In precedenza un nutrizionista aveva smontato la credenza diffusa, secondo cui mangiare le patate è dannoso per la salute.

