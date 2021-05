https://it.sputniknews.com/20210522/siparietto-di-draghi-sulle-mascherine-con-i-fotografi-11272391.html

Siparietto di Draghi sulle mascherine con i fotografi

Siparietto di Draghi sulle mascherine con i fotografi

A margine del summit Global Health, il premier Mario Draghi alla richiesta dei fotografi di togliersi la mascherina per la foto di rito con Ursula von der... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T14:37+0200

2021-05-22T14:37+0200

2021-05-22T14:37+0200

ursula von der leyen

mario draghi

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/11222871_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_8d717f2335894bfd3630b6e4f75a58e6.jpg

Il premier Mario Draghi è apparso soddisfatto del summit Global Health e dell'incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, tanto da concedersi un siparietto con i fotografi durante le fotografie di rito al termine dell'evento. I fotografi avevano chiesto al presidente del Consiglio di togliersi la mascherina per la foto con la von der Leyen: dopo aver chiesto alla presidente della Commissione di togliersi la mascherina e allontanarsi un poco conformemente alla norma del distanziamento sociale ancora in vigore, entrambi si sono fatti fotografare. Qualcuno dei fotografi ha chiesto di potersi togliere la mascherina, allora il premier ha dato una risposta ironica, quasi un auspicio.In precedenza Draghi aveva varato il decreto sull'allentamento delle misure draconiane anti-contagio, possibile grazie al sensibile miglioramento della situazione epidemiologica del coronavirus in Italia, dove da ormai settimane sono in costante calo contagiati e ricoverati e parallelamente procede la campagna di vaccinazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ursula von der leyen, mario draghi, italia