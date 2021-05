https://it.sputniknews.com/20210522/sindaci-di-viareggio-e-massa-carrara-sommersi-di-post-dai-no-vax-denunceremo-11275962.html

Sindaci di Viareggio e Massa Carrara sommersi di post dai no-vax: denunceremo

Sindaci di Viareggio e Massa Carrara sommersi di post dai no-vax: denunceremo

Due sindaci presi di mira dai no-vax per il loro personale sostegno alla campagna vaccinale. Uno appena vaccinato e l'altro in attesa di prima dose, ricoperti... 22.05.2021, Sputnik Italia

I no-vax si organizzano e prendono d’assalto le pagine Facebook del sindaco di Viareggio e del sindaco di Massa Carrara. Il primo, Giorgio Del Ghingaro, ha ricevuto la sua prima dose e ha condiviso la notizia su Facebook, il secondo si è iscritto per la sua fascia di età ed attende l’8 giugno per ricevere la prima dose.Il sindaco Del Ghingaro mercoledì 19 maggio aveva postato una foto in cui lo si vede assopito, e ironizzando afferma che non stava oziando, ma erano gli effetti lievi postumi della prima dose del vaccino contro il coronavirus. In una sola ora il post è stato sommerso di offese da parte dei no-vax.Il sospetto è che dietro ad alcuni profili si nascondano dei bot appositamente utilizzati da gruppi di no-vax organizzati.Stessa sorte è capitata al post del sindaco di Massa Carrara, Francesco De Pasquale, del Movimento 5 Stelle.Come nel primo caso migliaia di commenti in poche ore, che hanno fatto scattare il sospetto di veri e propri attacchi informatici organizzati.Già durante l’inaugurazione del centro di vaccinazione presso il CarraraFiere, il sindaco era stato preso di mira da massicci attacchi no-vax, ma questa volta l’attacco è risultato così invasivo da aver costretto all’oscuramento temporaneo della pagina del sindaco per consentirne la ripulitura dai commenti violenti.L’ultimo messaggio postato sulla pagina Facebook del sindaco di Massa Carrara:

