https://it.sputniknews.com/20210522/russia-il-premier-mishustin-elenca-i-vantaggi-competitivi-del-nuovo-aereo-civile-ms-21-11274684.html

Russia, il premier Mishustin elenca i vantaggi competitivi del nuovo aereo civile Ms-21

Russia, il premier Mishustin elenca i vantaggi competitivi del nuovo aereo civile Ms-21

Nel breve periodo i competitor della Russia non avranno un aereo di linea con le caratteristiche uniche dell'Ms-21, attualmente nella fase dei test, ha... 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T19:17+0200

2021-05-22T19:17+0200

2021-05-22T19:17+0200

aeronautica

tecnologia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/11316031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_65da0c410ea02b036a9c7988f4101f1f.jpg

L'Ms-21 è un aereo passeggeri di nuova generazione a corto e medio raggio. Ha effettuato il suo primo volo nel 2017. La prima compagnia ad inserire nella propria flotta il nuovo aereo presumibilmente sarà la compagnia di bandiera russa Aeroflot.Ha aggiunto che questa ala è stata sviluppata e prodotta in Russia, i progettisti hanno introdotto e brevettato un'esclusiva tecnologia di infusione a vuoto, che viene utilizzata per produrre la base dell'ala."Inoltre l'Ms-21 ha la fusoliera più ampia rispetto agli analoghi, il che significa comfort aggiuntivo per i passeggeri. I nostri concorrenti non avranno di sicuro nulla di simile nel prossimo futuro", ha aggiunto il primo ministro. Mishustin ha espresso ottimismo sull'entrata in servizio di questo nuovo aereo."Oggi l'Ms-21 è in fase di test e molto presto inizierà a trasportare passeggeri", ha assicurato Mishustin.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aeronautica, tecnologia, russia