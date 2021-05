https://it.sputniknews.com/20210522/russia-e-oms-valutano-forniture-di-attrezzature-mediche-in-palestina-11318185.html

Russia e Oms valutano forniture di attrezzature mediche in Palestina

Il ministero delle Situazioni di Emergenza russo e l'Oms stanno lavorando alla possibilità di fornire al ministero della Salute palestinese apparecchiature... 22.05.2021, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, si sottolinea che l'assistenza è fornita sia in forma bilaterale che nell'ambito della cooperazione con le organizzazioni internazionali. "Il ministero delle Situazioni di Emergenza della Russia sta valutando l'implementazione di un progetto congiunto con l'Oms per fornire 10 moduli medici per il trattamento delle malattie non trasmissibili e 10 moduli chirurgici per le esigenze del Ministero della Salute palestinese. Pertanto l'assistenza medica serve per curare 100mila pazienti entro tre mesi e condurre 1.000 operazioni chirurgiche", hanno specificato i diplomatici russi, aggiungendo che "nelle condizioni attuali, tale assistenza è particolarmente richiesta".In precedenza il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva promesso al presidente dell'Autorità nazionale palestinese aiuti umanitari per Gaza.

