Roma, marcia per la vita, in campo la Lega

Roma, marcia per la vita, in campo la Lega

L'annuale manifestazione, sospesa l'anno scorso a causa delle restrizioni da Covid, è tornata in piazza quest'anno per protestare contro il calo delle nascite... 22.05.2021, Sputnik Italia

Partita ai Fori Imperiali di Roma la 10a edizione della Marcia per la Vita, con manifestanti e associazioni pro-nascite scesi in piazza anche contro il ddl Zan.Dura l'opposizione della manifestazione anche contro il ddl Zan contro l'omofobia, decreto che, secondo Baldassarre, "mira a indebolire questa cellula naturale [della famiglia], fondamentale per la cura e la crescita della collettività".Intervenuto anche il vescovo di Sanremo e Ventimiglia, Antonio Suetta, che ha fatto riferimento al "freddo inverno demografico" di cui in precedenza aveva anche parlato Papa Francesco, volgendo parole di incoraggiamento e sostegno accompagnate da "preghiera, testimonianza, ricerca, volontariato e impegno socio-politico".Il leader della Lega Matteo Salvini si è rivolto con una lettera ai partecipanti dell'evento, citando l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo discorso del 2020 in occasione della Marcia della Vita di Washington."Il presidente Trump ha detto parole che questa mattina vorrei fare mie: ‘Insieme, dobbiamo proteggere, custodire e difendere la dignità e la santità di ogni vita umana’", ha scritto Salvini.

