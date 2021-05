https://it.sputniknews.com/20210522/rinuncia-a-nord-stream-2-biden-sente-bisogno-di-fermare-il-bullismo-contro-gli-alleati-11264769.html

Rinuncia a Nord Stream 2, Biden sente bisogno di fermare il 'bullismo' contro gli alleati

La rinuncia ad alcune delle sanzioni Nord Stream 2 dimostra che l'amministrazione Biden ritiene di non dover continuare con tali misure coercitive contro gli... 22.05.2021, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, il legislatore ha osservato che Blinken "si oppone ancora a Nord Stream 2", quindi un accordo completo sulla questione è improbabile, ma ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno "alcun diritto di controllare la politica energetica tedesca" e non dovrebbero interferire con il progetto del gasdotto in futuro.Mercoledì, l'amministrazione statunitense ha annunciato che avrebbe revocato le sanzioni contro il gasdotto svizzero Nord Stream 2 AG e al suo amministratore delegato Matthias Warnig.Giovedì il Segretario di Stato Antony Blinken ha detto al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che la mossa era nell'interesse nazionale di Washington. La Germania, principale beneficiaria del progetto guidato dalla Russia, ha accolto con favore la decisione. Gli Stati Uniti hanno avviato sanzioni contro l'oleodotto nel 2019, spingendo la società svizzera posatubi Allseas a ritirarsi dal progetto. Dopo una pausa di un anno, la costruzione è ripresa nel dicembre 2020 dalla nave russa posatubi Fortuna, che è stata raggiunta da un'altra posatubi Akademik Cherskiy alla fine di aprile.

