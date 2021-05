https://it.sputniknews.com/20210522/reddito-di-cittadinanza-ai-migranti-in-117-senza-requisiti-denunciati-11265701.html

Reddito di cittadinanza ai migranti, in 117 senza requisiti: denunciati

Percepivano il reddito di cittadinanza ma non ne avevano alcun diritto, i carabinieri scovano per caso un alto numero di furbetti. 22.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-22T11:33+0200

2021-05-22T11:39+0200

carabinieri

reddito di cittadinanza

A Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, prosegue l’attività della locale compagnia dei Carabinieri nello scovare i furbetti del reddito di cittadinanza. Questa volta sono stati individuati 117 migranti residenti presso la tendopoli ministeriale di San Ferdinando.Già nel 2020 i carabinieri di Gioia Tauro avevano scoperto 87 furbetti del reddito di cittadinanza, in prevalenza italiani e appartenenti alle locali organizzazioni della criminalità calabrese, nelle operazioni investigative denominate “Jobless” e “Jobless 2”. Una attività post presentazione della domanda e che devono fare le forze dell’ordine quando ormai i falsi aventi diritto hanno ricevuto già alcune mensilità, con danno per le casse dello Stato.Reddito di cittadinanza e stranieri: gli aventi dirittoGli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni e di cui 2 in maniera continuativa, possono ricevere il sostegno economico, ma non altre categorie di stranieri.Una scoperta “fortuita”I carabinieri si sono resi conto che qualcosa non andava quando è stato richiesto il loro intervento presso il Caf di San Ferdinando, dove un cittadino straniero si era recato lì per protestare animatamente di non aver ricevuto il reddito di cittadinanza come altri nelle sue condizioni.A quel punto la stazione dei carabinieri di San Ferdinando ha richiesto ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro un accesso ai dati dei beneficiari del reddito di cittadinanza nel Comune. Su 200 domande accolte dall’Inps, ben l’88% è risultato essere non in regola.

