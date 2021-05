https://it.sputniknews.com/20210522/per-salvini-no-mascherine-allaperto-gia-da-giugno-11274906.html

Per Salvini no mascherine all'aperto già da giugno

Per Salvini no mascherine all'aperto già da giugno

Per il leader della Lega si potrebbero eliminare del tutto le mascherine all'aperto, a fronte anche delle riaperture delle attività di ristoro e commerciali. 22.05.2021, Sputnik Italia

Commentando la decisione degli Stati Uniti di far rimuovere l'obbligo della mascherina a chi è stato vaccinato, anche il leader della Lega Matteo Salvini si è detto a favore della rimozione di questa restrizione, quantomeno negli spazi aperti.Secondo Salvini una decisione simile potrebbe essere attuata in Italia già a partire da giugno, mantenendo l'obbligo soltanto per i locali chiusi, come aveva precedentemente sostenuto anche il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.Il leader leghista ha poi continuato commentando la nuova proposta sulla tassa di successione del PD, già bocciata da Mario Draghi. Per Salvini, per dare un aiuto concreto ai giovani non bisogna istituire nuove tasse, ma aumentare la tassazione per "chi fa concorrenza sleale ai commercianti italiani". Il segretario del Carroccio ha anche commentato la denuncia contro 177 migranti per l'illecita percezione del reddito di cittadinanza: "Non è più possibile che il reddito di cittadinanza finisca a mafiosi, delinquenti e clandestini. Quindi chiediamo controlli a tappeto, città per città, perché i soldi che ci sono vengano dati agli italiani davvero in difficoltà".

