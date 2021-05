https://it.sputniknews.com/20210522/parigi-dovrebbe-evitare-di-farsi-trascinare-nella-rivalita-usa-cina-11271956.html

Parigi dovrebbe evitare di farsi trascinare nella rivalità USA-Cina

La Francia dovrebbe evitare di essere attratta dalla crescente rivalità tra Cina e Stati Uniti, che diventerà uno scontro geopolitico centrale del futuro, ha... 22.05.2021, Sputnik Italia

politica internazionale

francia

usa

cina

Secondo il generale, come cita Le Figaro, la futura arena internazionale ruoterà attorno allo stallo tra Pechino e Washington, in cui tutti gli Stati terzi dovranno scegliere una parte, cosa che né la Francia né l'Europa sono interessate a fare. Il generale ha anche menzionato le preoccupazioni delle nazioni dell'Europa orientale per il riarmo della Russia, poiché Mosca, a suo parere, insieme a Pechino, sta diventando un rivale sempre più pericoloso nello spazio e sott'acqua. "Questo confronto è pericoloso", ha aggiunto. Lecointre ha anche detto che Mosca sta cercando di indebolire il modello democratico agendo nel campo delle tecnologie digitali, e ha osservato che la presenza di Russia, Turchia o Cina in Africa è 'inquietante e destabilizzante'. La Cina e la Russia, da parte loro, hanno ripetutamente affermato che l'era dell'egemonia statunitense era finita e che il mondo deve muoversi verso un modello multilaterale.

