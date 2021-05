https://it.sputniknews.com/20210522/nuova-delhi-individuati-due-rari-casi-di-fungo-nero-che-colpiscono-lintestino-11280977.html

Nuova Delhi, individuati due rari casi di fungo nero che colpiscono l’intestino

La diagnosi della rara malattia è ulteriore motivo di preoccupazione in India, che è stata devastata da una seconda ondata di Covid-19. 22.05.2021, Sputnik Italia

A due pazienti in trattamento per Covid-19 presso l’ospedale Sir Ganga Ram Hospital di Nuova Delhi, è stata diagnosticata la mucormicosi dell'intestino tenue, una malattia rara.“L'ulcerazione nell’intestino del digiuno (prima porzione dell'intestino tenue) nei pazienti (di età compresa tra 68 e 59 anni) ha sollevato il mio sospetto su una probabile malattia fungina e così ai pazienti è stato immediatamente somministrato un trattamento antifungino. Abbiamo inviato al laboratorio la porzione dell'intestino rimossa per effettuare la biopsia”, ha aggiunto il dottore.Il referto della biopsia ha rivelato che entrambi i pazienti soffrono di un'infezione simile: la prima parte del loro intestino tenue (digiuno) è perforata, mentre è stata diagnosticata anche un'ulcerazione dell'area circostante.La mucormicosi o fungo nero, colpisce più comunemente il sistema rino-orbitale-cerebrale o i polmoni. La mucormicosi intestinale o gastrointestinale è una malattia molto rara e di solito colpisce lo stomaco o l'intestino crasso: la maggior parte della mucormicosi gastrointestinali si riscontra nei soggetti sottoposti a trapianto di organi. I casi trattati al Sir Ganga Ram Hospital sono unici perché i pazienti sono Covid positivi e risulta infetto l'intestino tenue, invece dello stomaco o del colon.

india, coronavirus nel mondo