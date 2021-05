https://it.sputniknews.com/20210522/myanmar-dove-gli-oppositori-diventano-guerrieri---esclusiva-11278277.html

Myanmar, dove gli oppositori diventano guerrieri - Esclusiva

Reportage dai campi di addestramento dove i dimostranti, fuggiti dalle città dopo il colpo di stato e la violenta repressione delle manifestazioni di protesta...

KENELI CAMP (MYANMAR) - L’aurora è un diafano riverbero rossastro trasudato nell’intrico di bambù e mangrovie. Tutt’attorno la giungla è un sudario madido di pioggia in un assordante concerto di cicale e uccelli. Le ombre umane si muovono lente. S’affacciano dalle palafitte di bambù, calzano gli scarponi si riscaldano attorno alla pentola di riso issata sul fuoco acceso nella radura. Sono da poco passate le cinque e le reclute birmane sciamano nella boscaglia in attesa dell’adunata. Alcuni sono in mimetica, altri in maglietta e pantaloncini, gli stessi che indossavano quando, braccati dai militari, hanno abbandonato le proprie case e le proprie città. Sulla piazzola al centro del grumo di capanne sventola la bandiera bianca rossa e blu dell’Esercito di Liberazione Nazionale Karen. La stessa issata sul posto di blocco di confine. Lì le lettere intarsiate nella corteccia di banano danno il benvenuto nella Repubblica di Kaw Thoo Lei, la “terra libera dal male” che da oltre 70 anni rappresenta l’irrealizzato sogno della minoranza Karen. Ma da quando il capo di stato maggiore birmano Min Aung Hlaing ha rispedito in galera Aung San Suu Kyi spazzando via l’esile democrazia germogliata un decennio fa il sogno Karen è diventato speranza condivisa. Aung Jo Jo, 20 anni, è uno di loro. I lunghi capelli e i colpi di sole sopravvissuti alla crescita sono l’ultimo retaggio del suo “look” urbano. Mentre noi ci concentriamo sulla capigliatura biondastra lui alza la maglietta, mostra la schiena nuda attraversata da due cicatrici vermiglie. A guidare Aung Jo Jo e il resto delle reclute birmane ci pensa il 35enne Meh Mi Tou. Arriva da Rangoon e si distingue dagli altri perché sulla spallina della mimetica esibisce un dragone dorato simbolo di uno sconosciuto “Esercito di Resistenza Popolare”. Su quell’esercito misterioso neppure lui sa dare molte indicazioni.Ad affievolire il sogno e le speranze di questi oppositori contribuisce non poco l’indifferenza della comunità internazionale. “Quando siamo scesi in piazza speravamo nell’appoggio degli Stati Uniti e magari anche dell’Europa invece non abbiamo visto un bel niente. Dopo averci illusi con tante belle parole hanno lasciato che ci massacrassero come animali”, si sfoga Win Htike Lwin. Come Jo Jo arriva anche lui da Bago ed è stato testimone dei massacri del 9 aprile.

