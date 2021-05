https://it.sputniknews.com/20210522/le-proteste-contro-le-misure-anti-covid-a-berlino-11275688.html

Le proteste contro le misure anti-Covid a Berlino

Sputnik Italia è in diretta dalla capitale tedesca dove i manifestanti si sono radunati per protestare contro le misure restrittive governative anti-Covid. 22.05.2021, Sputnik Italia

La manifestazione si dovrebbe svolgere nonostante il divieto della polizia.Il cancelliere tedesco Angela Merkel in precedenza ha esortato i tedeschi ad agire in modo responsabile, poiché gran parte del paese ha allentato ulteriori restrizioni venerdì all'inizio del fine settimana di Pentecoste, dicendo alla gente che è necessaria cautela per evitare ulteriori chiusure.La Germania ha confermato un totale di oltre 3,6 milioni di casi, con più di 87.300 decessi.

