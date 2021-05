Italia estrada in Francia cittadino albanese Endri Elezi complice dell'attentato di Nizza

https://it.sputniknews.com/20210522/italia-estrada-in-francia-cittadino-albanese--endri-elezi-complice-dellattentato-di-nizza--11268665.html

Le forze dell'ordine italiane hanno fatto sapere che il presunto complice del terrorista che ha compiuto l'attentato a Nizza nel 2016 in Francia verrà estradato a Parigi con mandato di arresto europeo. Secondo gli investigatori, il cittadino albanese 28enne Endri Elezi avrebbe fornito le armi al terrorista di Nizza, in particolare un fucile d'assalto Kalashnikov e una pistola. Elezi è stato arrestato il mese scorso nel casertano. Le forze dell'ordine italiane sono riuscite a rintracciarlo grazie alla collaborazione con i servizi antiterrorismo francesi. Nel luglio 2016 un cittadino tunisino di 31 anni ha guidato un camion da 19 tonnellate contro una grande folla durante le celebrazioni del giorno della presa della Bastiglia a Nizza, uccidendo 86 persone, compresi bambini, e ferendone più di 450. È stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia. L'Isis* (noto anche come Daesh o Stato Islamico) aveva rivendicato l'attentato.*gruppo terroristico bandito in Russia e in molti altri Paesi

